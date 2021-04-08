Областная власть окажет поддержку для развития производств в Жамбылской области - Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев посетил предприятия Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, аким области побывал на макаронной фабрике «Та-Мак» и на предприятии стройиндустрии АО «Жамбылгипс».

Возглавляемая Гульмирой Конкашевой фабрика известна по всему Казахстану своими сочнями для казахского бешбармака под торговой маркой «Арзу», которые выпускает с 2006 года. Кроме того, здесь производят макароны, манпар и кеспе. Сегодня предприятие прочно стоит на ногах, здесь трудятся 50 человек в две смены.

Гульмира Конкашева ознакомила главу региона с технологическим процессом. В упаковочном цехе сотрудники расфасовывали готовое тесто по коробкам. В планах – открытие нового цеха по производству лагмана из муки высшего сорта, в настоящее время идет наладка автоматизированной линии. Продукт будет упаковываться в коробки по 250 и 500 граммов.

С недавних пор у АО «Жамбылгипс» появился новый хозяин в лице французской компании «Saint Gobain», которая возлагает большие надежды на южно-казахстанский завод, поэтому активно инвестирует в предприятие. По словам директора АО «Жамбылгипс» Андрея Пронченко, в модернизацию линии по выпуску гипсокартона вложено около одного миллиона евро, основная линия по выпуску сухих строительных смесей получила поддержу в виде 500 тысяч евро.

Приобретено современное дробильное оборудование от ведущих европейских производителей, немецкие вилочные и фронтальные погрузчики. Сегодня на предприятии занято 140 человек, с учетом расширения производства намерены постепенно переходить на круглосуточный режим работы.

«В Париже возлагают большие надежды на наш завод и считают, что при солидном инвестировании и грамотном руководстве предприятие может войти в десятку лучших в Европе», - заявил Андрей Пронченко.

Руководство завода попросило содействия в вопросе прокладки двух километров железной дороги до территории предприятия для отгрузки готовой продукции потребителям из России и Кыргызстана. Кроме того, производителям гипса необходимо вывезти порядка 300 тысяч кубометров строительного мусора.

В этом году в АО «Жамбылгипс» намерены довести объем производства сухих строительных смесей до 140 тысяч тонн, гипсокартона до четырех млн кв. метров.

«Главное для нас – чтобы предприятия работали и расширялись. Вовремя платили заработную плату своим работникам, своевременно выполняли социальные обязательства. Областная власть окажет всяческую поддержку для динамичного развития производств», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Бердибек Сапарбаев поручил руководителю управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Аспандияру Сейсебаеву как минимум раз в квартал объезжать производственные предприятия, досконально изучать сложившуюся ситуацию и содействовать в решении возникающих проблем.