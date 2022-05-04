Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматинская область

    Области Абай, Жетісу и Ұлытау появились в Казахстане

    4 Мая 2022, 11:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Указом Главы государства в Казахстане утверждены три новых региона, а также перенесен административный центр Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан». Согласно Указу административный центр Алматинской области перенесен из Талдыкоргана в город Қонаев.

    Кроме того, Глава государства постановил образовать область Абай с административным центром в Семее. В регион вошли такие районы из Восточно-Казахстанской области, как Ақсуат, Абайский, Аягозский, Бескарагайский, Бородулихинский, Жарминский, Урджарский, Кокпектинский районов, а также города Семей и Курчатов.

    Талдыкорган стал административным центром в области Жетісу. В новый регион из Алматинской области вошли Аксуский, Алакольский, Ескельдинский, Каратальский, Кербулакский, Коксуский, Панфиловский, Сарканский районы, Талдыкорган и Текели.

    Область Ұлытау образована с административным центром в городе Жезказгане. Из состава Карагандинской области в нее вошли Жанааркинский, Улытауский районы и города Жезказган, Каражал и Сатпаев.

    Согласно Указу местные представительные и исполнительные органы Алматинской области, а также территориальные подразделения и подведомственные учреждения центральных государственных органов до их переезда в город Қонаев располагаются в Талдыкоргане.

    Правительству совместно с Верховным Судом, Высшим Судебным Советом, государственными органами поручено в течение месяца утвердить план организационных мероприятий и принять иные меры по реализации настоящего Указа.

    Кроме того, Центральным государственным органам, местным представительным и исполнительным органам областей Абай, Жетісу, Ұлытау, а также Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областей поручено принять меры по обеспечению бесперебойного и эффективного функционирования соответствующих территориальных подразделений центральных государственных органов, местных представительных и исполнительных органов и организаций.

    Контролировать исполнение настоящего Указа будет Администрация Президента Республики Казахстан.

    Указ вводится в действие с 8 июня 2022 года.

    Автор:

    Президент Казахстана Правительство РК Алматинская область Восточно-Казахстанская область Карагандинская область Регионы Абайская область Жетысуская область Улытауская область Администрация Президента РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Казахстан
    Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Президент РК предложил конкретные шаги по реализации новой идеологической стратегии страны – Ерлан Карин
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    3 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    4 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    5 Как прошел Национальный курултай в Туркестане