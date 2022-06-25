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    Облагается ли налогом помощь от фонда «Қазақстан халқына»

    25 Июня 2022, 15:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев провел встречу с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе встречи было отмечено, что в совершенствовании деятельности госаппарата ключевую роль играет цифровизация и введение цифровых технологий является приоритетной задачей министерства.

    Для оцифровки процедур государственного бюджетного планирования реализуется проект развития системы госпланирования. За последние два года были завершены первый и второй этап реализации проекта. Это позволило сформировать республиканский бюджет исключительно в электронном виде.

    Планируется, что до конца года все этапы формирования стратегических документов и республиканского бюджета будут оцифрованы в полном объеме.

    По итогам обсуждения глава Минфина ответил на вопросы горожан.

    В частности, министру был задан вопрос касательно обложения налогом помощи от Общественного фонда «Қазақстан халқына»

    «Да, действительно, это большой проект «Қазақстан халқына». Насколько я знаю, более 130 млрд тенге аккумулировано. Идеология фонда заключается в том, что поступления в фонд и помощь от фонда не облагаются налогом»,- сказал Ерулан Жамаубаев.

    Кроме того, министр финансов, отвечая на вопросы участников встречи, сообщил, что на сегодня ведется работа по повышению заработной платы работников ведомства и его региональных структур.

    Были также затронуты вопросы открытости бюджета, совершенствования кадровой политики и многие другие.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минфин РК Фонд «Қазақстан халқына»
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