Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Культура

    Обладателю «Грэмми» из Казахстана доставили заветную статуэтку

    28 Октября 2021, 09:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский музыкант Иманбек Зейкенов получил статуэтку «Грэмми», ее доставили из Лос-Анджелеса. Награда попала в руки обладателя спустя 7 месяцев с момента официальной церемонии вручения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram Stories музыканта.

    Видео момента передачи статуэтки диджей и саунд-продюсер выложил в Instagram Stories. Также Иманбек разместил фото, на котором запечатлен с полученной наградой в руке.

    Напомним, 15 марта ремикс казахстанца Иманбека Зейкенова (Imanbek) на композицию Roses певца Saint Jhn выиграл музыкальную премию «Грэмми».

    Касым-Жомарт Токаев с большой радостью встретил новость о присуждении Grammy Иманбеку Зейкенову.

    Обладатель премии Грэмми, казахстанский диджей Иманбек Зейкенов стал победителем российской премии «GQ Мужчины года» в номинации «Открытие года».

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Культура Современная культура Музыка
    Новости по теме
    Новости по теме
    Обладатель Grammy Imanbek записал новый трек со «звуком атома»
    Дни культуры Казахстана проходят в Узбекистане
    Около 400 тыс. туристов посетили места отдыха Карагандинской области в прошлом году
    Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    3 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    5 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы