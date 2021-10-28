Обладателю «Грэмми» из Казахстана доставили заветную статуэтку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский музыкант Иманбек Зейкенов получил статуэтку «Грэмми», ее доставили из Лос-Анджелеса. Награда попала в руки обладателя спустя 7 месяцев с момента официальной церемонии вручения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram Stories музыканта.

Видео момента передачи статуэтки диджей и саунд-продюсер выложил в Instagram Stories. Также Иманбек разместил фото, на котором запечатлен с полученной наградой в руке.

Напомним, 15 марта ремикс казахстанца Иманбека Зейкенова (Imanbek) на композицию Roses певца Saint Jhn выиграл музыкальную премию «Грэмми».

Касым-Жомарт Токаев с большой радостью встретил новость о присуждении Grammy Иманбеку Зейкенову.

Обладатель премии Грэмми, казахстанский диджей Иманбек Зейкенов стал победителем российской премии «GQ Мужчины года» в номинации «Открытие года».