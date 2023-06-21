Обладатель Grammy Imanbek записал новый трек со «звуком атома»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - Трек стал частью уникального документального фильма «AtomSound», который рассказывает о природе звука и дает возможность услышать, как звучит энергия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ПМЭФ.

17 июня в рамках ежегодного ПМЭФ в Санкт-Петербурге состоялась премьера документального кинопроекта «AtomSound», посвященного природе звука. Авторами фильма выступила компания A4Origin, а его главным героем стал обладатель Grammy, диджей Imanbek. Помимо премьеры фильма на ПМЭФ состоится пресс-конференция на тему «Звуки атома: музыка в неочевидном», в которой примут участие авторы проекта, диджей Imanbek, представители компании «Росатом» и звездные эксперты.

Фильм «AtomSound» рассказывает о мощной энергии звука, который постоянно окружает нас даже во сне, оказывает влияние на наше мировосприятие, настроение и решения, которые мы принимаем. Что такое звук? Чем он важен для нас? Как он рождается и можно ли «подслушать» то, что недоступно для человеческого слуха?

Изучая природу и энергию звука с точки зрения науки, Imanbek решает сделать невозможное – попробовать записать «звучание атома», ведь звуковые волны – это упорядоченные колебания атомов.

Для реализации задуманного музыкант отправился на действующую российскую АЭС (Ленинградская атомная электростанция), где вместе с командой звукорежиссеров и саундизайнеров попытался «проникнуть» в самое сердце атомного реактора, место, где рождается энергия.

С помощью специальных микрофонов Imanbek удалось зафиксировать вибрации в реакторе и преобразовать их в уникальный звук, который он сам поэтично назвал «звук атома», atom sound. Взяв его за основу, Imanbek создал трек, который зрители услышат в конце фильма.

Путь поиска звука и его энергии, который главный герой проходит в течение всего фильма, стал не просто рассказом о теории акустики, а своеобразной попыткой заглянуть внутрь себя и открыть новые источники.

«Звуковое решение фильма представляет собой множество художественных образов. Мы создали оригинальные звуковые эффекты, атмосферу и музыку с компонентами звуков атомной электростанции. В работе был применен гранулярный синтез, записи электромагнитных микрофонов, гидрофонов и другие технологии, позволяющие услышать звуки, недоступные для человеческого слуха в обычной среде», - сказал генеральный продюсер Алексей Манос.

«Мне как музыкальному продюсеру важно понимать научную, теоретическую часть своей работы. Многие музыканты создают на вдохновении, но за вдохновением стоит и наука – гармоника, акустика. Можно сказать, что вдохновение — это тоже своего рода наука. Как говорится, любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Мы как раз и попробуем исследовать эту магию в фильме», - отметил Imanbek.

«Практически вся наша жизнь проходит под звуки музыки: в машине, по дороге на работу, на работе, дома. Но мало кто задумывается, как музыка работает с точки зрения науки. Я был крайне удивлен, что никто из музыкантов не делал материал, в основе которого лежала сама природа звука – атомы. В мире никто никогда такого не делал! Мы первые, кто записал звуки АЭС. Не просто АЭС, а действующей АЭС. И съемки фильма, и запись звука проходили в том числе на крышке действующего атомного реактора. И, естественно, никто в мире не выпускал трек, созданный из звуков АЭС», - добавил режиссер проекта Александр Вершинин.

Премьера документального фильма «AtomSound» прошла 17 июня в рамках ежегодного экономического форума ПМЭФ в Санкт-Петербурге, а затем во время научно-популярного ток-шоу в стиле «индастриал» состоятся кинопоказ и выступление Imanbek в пространстве Roof Place.