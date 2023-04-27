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    Обладать нашим паспортом – значит быть гражданином уважаемой на международной арене страны – Глава государства

    27 Апреля 2023, 11:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Паспорт Казахстана олицетворяет прогрессивные ценности, на которых основано наше единство и согласие. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на ХХХІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Обладать нашим паспортом – значит быть гражданином уважаемой на международной арене страны, иметь возможность беспрепятственно посещать все страны и ощущать себя неотъемлемой частью современного мира. И это значит всегда и везде чувствовать себя под защитой своего государства», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства добавил, что паспорт Казахстана олицетворяет прогрессивные ценности, на которых основано наше единство и согласие.

    «В свою очередь, небесно-голубой флаг Казахстана ярко воплощает в себе нашу священную Независимость и многовековую государственность. Всякий раз, когда наш стяг возносится ввысь на крупнейших международных спортивных соревнованиях и других подобных мероприятиях, нас всегда переполняет чувство гордости за свою страну», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

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