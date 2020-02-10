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    Облачную электронную бухгалтерию в госучреждениях хотят внедрить в Казахстане

    10 Февраля 2020, 13:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Необходимость внедрения облачной электронной бухгалтерии в государственных учреждениях отметил заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для предупреждения нарушений правил бухучета, как я отмечал выше, мы понимаем необходимость внедрения облачной электронной бухгалтерии в государственных учреждениях», - сказал Алихан Смаилов на правительственном часе в Мажилисе по вопросам дальнейшего развития госаудита.

    Глава минфина добавил, что сначала будет подготовлена информсистема, которая будет апробирована на практике.

    «В ближайшее время нами будут установлены необходимые требования и форматы к имеющимся на рынке информационным системам бухгалтерского учета с целью предупреждения ею самой атипичных операций. В дальнейшем, по мере готовности системы, мы будем аудировать входные данные и проводить электронный аудит финансовой отчетности», - пояснил Алихан Смаилов.

    По словам министра, это позволит и получать выгрузку данных для целей планирования бюджета.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Мажилис Минфин РК
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