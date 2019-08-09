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    Обидчику Дмитрия Баландина грозит 3 года лишения свободы

    9 Августа 2019, 14:31

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Государственный обвинитель запросил 3 года лишения свободы мужчине, снявшему зеркала с автомобиля олимпийского чемпиона по плаванию Дмитрия Баландина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» из зала суда.

    Уголовное дело рассматривается в Алмалинском районномсуде №2. Подозреваемый Айдос Валиев обвиняется в краже зеркал с автомобиляпрославленного спортсмена.

    Кроме того, в тот день он снял зеркала у ещё одноговодителя Рауанбека Куанова. Позже подсудимый возместилущерб обоим в размере по 300 тысяч тенге.

    Напомним, 1 апреля нынешнего года у Toyota Land CruiserPrado казахстанского пловца на пересечении улиц Курмангазы–Байсеитова снялибоковые зеркала. Кражу зафиксировали камеры.

    Позже полицией Алматы по этому преступлению был задержанАйдос Валиев, 1986 г.р., уроженец Алматинской области. Поисками злоумышленниказанимались 40 полицейских.

    Добавим, в 2018 году, пытаясь предотвратить аналогичнуюкражу, погиб олимпийский призер по фигурному катанию Денис Тен. Преступлениетакже было совершено в Алматы, на пересечении Курмангазы-Байсеитова.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Судебный процесс
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