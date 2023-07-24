Обезглавленное тело в отеле в Японии: арестованы двое подозреваемых

САППОРО. КАЗИНФОРМ – Молодая женщина и местный врач, дочь и отец, были арестованы в понедельник в Японии по подозрению в обезглавливании мужчины в одном из отелей в Саппоро в начале этого месяца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

Полиция расследует мотивы женщины, а также ее отношения с жертвой, 62-летним Хитоши Ура, после того как он был найден голым в ванной комнате гостиничного номера 2 июля и без головы.

Полиция пытается определить мотив, который двигал местным врачом 59-летним Осаму Тамурой, его 29-летней дочерью Руной и что могло связывать их с жертвой обезглавливания.

Полиция подтвердила, что Руна и Ура были знакомы, но отказалась сообщить, признали ли двое подозреваемых себя виновными.

Вскрытие потерпевшего показало, что причиной смерти стал геморрагический шок, вызванный кровопотерей от ножевых ранений, при этом Уре отрубили голову лезвием и унесли ее с места происшествия.

Ура и еще один человек зарегистрировались в отеле в Саппоро около 22:50 по местному времени 1 июля. Какой-то человек вышел из номера уже один около 2 часов ночи следующего дня.

Сопровождавший Уру человек был невысокого роста и был одет в широкополую шляпу и женскую светлую одежду, когда входил в номер отеля. Выходивший в 2 часа ночи человек был облачен уже в черную одежду, сообщили источники в следственных органах.

Тело Уры было обнаружено позже, 2 июля, персоналом отеля, который пошел проверить номер после того, как у него возникли подозрения, когда он не выписался к полудню.

Инцидент произошел в районе города Сусукино, где расположено множество так называемых «отелей любви» для краткосрочного пребывания.

Ранее МИА «Казинформ» сообщало о том, что обезглавленный труп мужчины был обнаружен в отеле в Саппоро на острове Хоккайдо в Японии.