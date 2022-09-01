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    Обеспечивать школьной формой детей из социально уязвимых категорий за счет бюджета предложил Глава государства

    1 Сентября 2022, 14:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Крайне важно обеспечить максимальную доступность школьной формы для всех учащихся. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Крайне важно обеспечить максимальную доступность школьной формы для всех учащихся. Считаю, что детям из отдельных социально уязвимых категорий государство должно предоставлять ее за счет бюджета», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства добавил, что целевые государственные заказы на приобретение школьной формы нужно направить на развитие отечественной легкой промышленности.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев предложил изъятые у коррупционеров деньги направлять на строительство школ.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Социальная поддержка Послание Президента РК-2022 Дети
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