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    Обеспечивать прозрачность возврата незаконно выведенных активов будет специальная комиссия

    16 Мая 2023, 10:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют создать специальную комиссию, которая будет обеспечивать прозрачность деятельности по возврату незаконно выведенных активов. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В реализацию Указа Президента от 26 ноября 2022 года «О мерах по возврату государству незаконно выведенных активов» Правительством совместно с Генеральной прокуратурой и заинтересованными государственными органами разработан проект закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов». Основной целью проекта закона является возврат незаконно приобретенных активов, находящихся как на территории страны, так и за ее пределами», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, в целях обеспечения прозрачности процедур возврата незаконно выведенных активов предлагается создание консультативно-совещательного органа (комиссия).

    К компетенции данного органа будет отнесена выработка рекомендаций по возврату незаконно приобретенных и выведенных активов, а также подготовка и опубликование Генеральной прокуратурой ежегодного отчета по принятым мерам и возращенным активам.

    Уполномоченным органом по возврату активов планируется определить Генеральную прокуратуру, которая совместно с заинтересованными государственными органами будет осуществлять возврат активов.

    «Для этих целей проектом закона определены функции соответствующих государственных органов, в том числе правоохранительных, а также регламентированы механизмы раскрытия, подтверждения, происхождения и возврата, незаконно выведенных активов, выработаны критерии для субъектов, подпадающих под действие закона», - заключил Премьер-Министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Генпрокуратура
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