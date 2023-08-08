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    Обеспечить упрощенный въезд в РК иностранцам с востребованными специальностями поручил Премьер-Министр

    8 Августа 2023, 12:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На заседании Правительства рассмотрен ход реализации Концепции миграционной политики на 2023-2027 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, одним из ключевых направлений миграционной политики является привлечение в страну высококвалифицированных специалистов, в том числе предпринимателей – потенциальных инвесторов.

    «Мы можем привлекать из других стран бизнесменов, специалистов по востребованным профессиям. Но в то же время необходимо больше уделять внимания стимулированию переселения граждан внутри страны в трудодефицитные регионы», – сказал Алихан Смаилов.

    Глава Правительства обратил внимание на то, что работа по исполнению региональной квоты слабо проводится в Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и области Улытау.

    «Следует принять более эффективные меры по привлечению трудовых ресурсов и выстроить четкое взаимодействие с акиматами трудоизбыточных регионов. Нужно обеспечить повсеместное создание соответствующих центров адаптации и интеграции. До сих пор такие центры не созданы в области Абай, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областях», – указал он.

    Вместе с тем Премьер-Министр отметил необходимость принять более действенные меры по расширению академической мобильности с передовыми иностранными университетами, а также активизировать меры в рамках программ привлечения зарубежных преподавателей и молодых ученых.

    «Нам нужно привлекать зарубежных высококвалифицированных специалистов туда, где не хватает таких профессионалов, чтобы в последующем они могли обеспечить трансферт знаний отечественным кадрам», – сказал Алихан Смаилов.

    Премьер-Министр добавил, что Минтруда совместно МИД нужно обеспечить упрощенный въезд иностранным гражданам, имеющим востребованные специальности или успешные бизнес-проекты за рубежом, для дальнейшей реализации их потенциала в Казахстане. Алихан Смаилов обозначил необходимость усилить работу по борьбе с нелегальной миграцией; меры по защите прав казахстанских работников за рубежом и до конца года внедрить единую систему регулирования миграционных процессов в стране, обеспечив ее интеграцию с системой «Беркут».

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    МИД РК Правительство РК Минтруда РК мигранты
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