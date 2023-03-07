Обеспечить учащихся электронными учебниками поручил Премьер-Министр РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в ходе заседания Правительства подчеркнул, что учебный процесс должен строиться с использованием интерактивных, современных образовательных технологий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава Кабмина отметил, что большая работа ведется по цифровизации учебного процесса в школах.

«Нужно обеспечить учащихся электронными учебниками. Они должны содержать анимационные, мультимедийные компоненты и задания. Эти учебники должны быть доступны на любом компьютере или мобильном гаджете», - сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр добавил, что учебный процесс должен строиться с использованием интерактивных, современных образовательных технологий.

«Для сокращения разрыва в качестве знаний у учащихся города и села нужно обеспечить сельские школы интерактивным и компьютерным оборудованием. Это позволит внедрять инновационные методы преподавания даже в малокомплектных удаленных школах», - подчеркнул Алихан Смаилов.

Ранее Алихан Смаилов поручил завершить до апреля оснащение школ системами безопасности.



