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    Обеспечить учащихся электронными учебниками поручил Премьер-Министр РК

    7 Марта 2023, 13:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в ходе заседания Правительства подчеркнул, что учебный процесс должен строиться с использованием интерактивных, современных образовательных технологий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава Кабмина отметил, что большая работа ведется по цифровизации учебного процесса в школах.

    «Нужно обеспечить учащихся электронными учебниками. Они должны содержать анимационные, мультимедийные компоненты и задания. Эти учебники должны быть доступны на любом компьютере или мобильном гаджете», - сказал Алихан Смаилов.

    Премьер-министр добавил, что учебный процесс должен строиться с использованием интерактивных, современных образовательных технологий.

    «Для сокращения разрыва в качестве знаний у учащихся города и села нужно обеспечить сельские школы интерактивным и компьютерным оборудованием. Это позволит внедрять инновационные методы преподавания даже в малокомплектных удаленных школах», - подчеркнул Алихан Смаилов.

    Ранее Алихан Смаилов поручил завершить до апреля оснащение школ системами безопасности.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Образование Цифровой Казахстан Алихан Смаилов
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