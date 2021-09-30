Обеспечить свободный проход сайгаков между Казахстаном и Россией предложил Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана предложил пограничным службам обеспечить свободный проход для сезонного перемещения сайги между Казахстаном и Россией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Другим редким и уникальным животным наших стран является сайгак. Это уникальное животное, существовавшее в эпоху мамонтов. Благодаря принимаемым мерам по охране популяции сайгаков наблюдается значительный рост их численности. Мы, здесь, на территории Казахстана моим Указом запретили отстрел сайгаков», - сказал Глава государства во время форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Президент также отметил, что происходит сокращение территории их обитания из-за расширения сельскохозяйственной деятельности.

«Это приводит к нехватке пастбищ и водопоев как для сайгаков, так и для сельхозживотных. Учитывая особенности миграции сайгаков, предлагается поручить пограничным службам обеспечить свободный проход для сезонного перемещения сайги между нашими странами», - обратился Глава государства в ходе форума.