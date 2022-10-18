Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Обеспечить стабильность поставок электроэнергии из соседних стран поручено Минэнерго

    18 Октября 2022, 10:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Необходимо решать вопросы развития энергетической инфраструктуры. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Текущий уровень износа региональных электрических сетей составляет около 65 %. Схожие показатели износа у оборудования теплоэлектроцентралей. При этом в некоторых городах эта цифра составляет 80 %. Поэтому необходима модернизация оборудования электростанций и котельных, реконструкция сетей», - сказал Алихан Смаилов.

    Глава Кабмина добавил, что для обеспечения стабильного роста экономики нам потребуется более 10 ГВт новых энергомощностей к 2035 году.

    «Как видите, перед нами стоят непростые задачи, но ресурсы у нас имеются. Это и пригодная территория для развития возобновляемой энергетики, и богатые запасы ископаемых, планы по развитию атомной энергетики», - отметил Алихан Смаилов.

    Премьер-Министр пояснил, что на сегодняшний день дефицит электрической мощности решается за счет перетоков из энергосистем соседних стран.

    «Министерству энергетики совместно с Фондом «Самрук-Казына» до конца года надо провести работу по обеспечению стабильности поставок электроэнергии. Второе. Министерству энергетики необходимо принять меры по увеличению маневренных мощностей, которые требуются в период пиковых нагрузок. Третье. Министерствам национальной экономики, энергетики, индустрии и Фонду «Самрук-Казына» необходимо до конца октября внести конкретные механизмы реализации политики «Тариф в обмен на инвестиции». Четвертое. Министерству энергетики принять меры по поэтапному установлению «справедливых тарифов» на электрическую и тепловую энергию. Пятое. С учетом мирового опыта необходимо разработать и внедрять технологии по снижению выбросов и их утилизации на угольных электростанциях», - резюмировал Алхан Смаилов.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Энергетика Минэнерго РК Алихан Смаилов
    Новости по теме
    Новости по теме
    Комитет энергонадзора проинспектировал ход ремонтных работ в Павлодарской области
    Ряд задач перед новым акимом ВКО обозначил Премьер-Министр РК
    Горячее водоснабжение работает в штатном режиме – акимат Балхаша об аварии на ТЭЦ
    На Балхашской ТЭЦ произошла авария
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами