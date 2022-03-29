Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Обеспечить стабильность перевозок в Европу по альтернативным маршрутам поручил Премьер-Министр РК

    29 Марта 2022, 10:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил обеспечить стабильность перевозок в Европу по альтернативным маршрутам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Железнодорожная инфраструктура столкнулась с некоторыми «узкими» местами, которые необходимо решать за счет модернизации и строительства. На фоне нестабильной геополитической и экономической ситуации, а также недопущения снижения транзита и грузоперевозок в Европу, выработаны альтернативные маршруты», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

    По его словам, сейчас идет работа по перенаправлению грузопотока через Транскаспийский международный трансграничный маршрут и ТРАСЕКА, пролегающий через Азербайджан и Грузию.

    «Были достигнуты договоренности по созданию совместного предприятия, что позволит установить единые тарифы для отечественных грузоотправителей. Поручаю Министерству индустрии совместно с национальной компанией «КТЖ» обеспечить стабильность работы Транскаспийского международного транспортного маршрута, а также принятие конкурентоспособного унифицированного тарифа для казахстанского бизнес-сообщества», - заключил Премьер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Транспорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Новые камеры «Аргус-пешеход» тестируют на дорогах Караганды
    Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами