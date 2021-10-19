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    Обеспечить стабильное финансирование АПК поручил Аскар Мамин

    19 Октября 2021, 10:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин озвучил ряд поручений в рамках реализации проекта «Ауыл - Ел бесігі», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во-первых, Министерству национальной экономики усилить координацию работы по комплексному развитию сельских территорий с соответствующими показателями и единым подходом, а также вести постоянный мониторинг», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

    Второе. Министерству сельского хозяйства совместно с холдингом «Байтерек» и акиматами обеспечить стабильное финансирование АПК с учетом увеличения потребности в кредитных средствах в сельской местности, реализацию всех запланированных проектов.

    «Третье. Министерствам нацэкономики, индустрии, энергетики, здравоохранения, образования и культуры совместно с акиматами регионов принять все необходимые меры и обеспечить достижение целевых индикаторов по развитию сельских территорий к 2025 году», - заключил А. Мамин.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Модернизация 3.0 Другие государственные органы Сельское хозяйство Аскар Мамин Финансы
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