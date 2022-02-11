Обеспечить служебным жильём молодых педагогов поручил аким Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В прошлом году в Карагандинской области выделено 24 служебные квартиры для молодых педагогов, изъявивших желание работать в сельских районах. На сегодня жильё для молодых специалистов готовы предоставить в Абайском районе, а также в Приозёрске и Жезказгане, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Также выпускники вузов могут рассчитывать на выплату компенсаций за аренду жилья, коммунальные услуги и подъёмное пособие для приобретения или строительства домов.

«Акимам сельских районов и городов поручаю определить примерное количество жилья для молодых специалистов, которые едут в районы по программе «С дипломом – в село!». По-другому мы не сможем привлечь молодых специалистов в сельские школы», – отметил Женис Касымбек на расширенном заседании акимата области с участием руководителей управлений.

Также глава региона акцентировал внимание на необходимости повышения профессионализма педагогических кадров и уровня их социальной обеспеченности.

«В сетях прошла серия публикаций о грубом отношении к детям со стороны персонала детских частных учреждений. Управление образования ограничивает запрет на проверки малого бизнеса. Однако нужно найти механизмы воздействия на руководителей частных детских садов, чтобы они вели мониторинг психологического состояния персонала, питания детей, пожарной безопасности. В их интересах обеспечивать хорошую репутацию своим учреждениям. Мы должны создать комфортную, дружелюбную атмосферу в детских садах, школах и колледжах», – подчеркнул Женис Касымбек.

В этом учебном году на работу принято свыше тысячи человек, из них 432 молодых специалиста. По программе «С дипломом – в село!» в сельские школы направлено 200 выпускников. Всего в этом году ожидается выпуск 1 349 студентов по педагогическим специальностям.

В регионе разрабатывается комплексная программа по обеспечению педагогическими кадрами. Она нацелена не только на трудоустройство специалистов, но и на обеспечение их социальными гарантиями.