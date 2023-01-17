Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.29 eur/kzt 501.21

    rub/kzt 6.87 cny/kzt 68.83
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Обеспечить села качественной питьевой водой обещают в Правительстве к 2027 году

    17 Января 2023, 10:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ряд запланированных к реализации в 2027 году показателей по развитию сел озвучил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «К 2027 году сельские населенные пункты будут обеспечены качественным водоснабжением, улучшится состояние внутрипоселковых дорог, будут построены и отремонтированы инженерные сети, социальные, культурные, спортивные объекты», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

    По его словам, реализация этих проектов позволит создать около 40 тысяч рабочих мест.

    «В целом все проводимые мероприятия придадут новый импульс развитию сельских территорий. В этой связи для эффективной реализации проекта необходимо следующее. Во-первых, Министерству национальной экономики совместно с акиматами областей обеспечить качественную и своевременную реализацию инфраструктурных проектов «Ауыл - ел бесігі», - поручил Премьер.

    Во-вторых, Министерству национальной экономики при разработке Концепции развития сельских территорий на 2023-2027 годы поручено учесть новые подходы по актуализации критериев определения сел с потенциалом развития, а также совершенствованию системы региональных стандартов.

    «Третье. В связи с актуализацией перечня сельских населенных пунктов с высоким потенциалом развития министерствам финансов и национальной экономики, акиматам областей проработать вопрос финансирования проекта «Ауыл - ел бесігі» при уточнении республиканского бюджета», - добавил глава Кабмина.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Ауыл – Ел бесігі
    Новости по теме
    Новости по теме
    5 млн га неиспользуемых сельхозземель вернут государству в 2023 году
    Какие регионы наиболее остро ощущают дефицит в пастбищах
    143 млрд тенге выделят в 2023 году на развитие сел
    Более 2 тысяч объектов сельской транспортной инфраструктуры отремонтировано в рамках «Ауыл – ел бесігі»
    Популярное
    1 Телевидение и радио отключат в Казахстане 18 января
    2 Убыточными назвал поезда «Тальго» Премьер-Министр РК
    3 Назначен заместитель акима Павлодарской области
    4 Назначен аким Баянаульского района Павлодарской области
    5 Асель Мукажанова назначена исполняющей обязанности председателя правления Astana International Exchange
    Новости партнеров