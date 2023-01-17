Обеспечить села качественной питьевой водой обещают в Правительстве к 2027 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ряд запланированных к реализации в 2027 году показателей по развитию сел озвучил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К 2027 году сельские населенные пункты будут обеспечены качественным водоснабжением, улучшится состояние внутрипоселковых дорог, будут построены и отремонтированы инженерные сети, социальные, культурные, спортивные объекты», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

По его словам, реализация этих проектов позволит создать около 40 тысяч рабочих мест.

«В целом все проводимые мероприятия придадут новый импульс развитию сельских территорий. В этой связи для эффективной реализации проекта необходимо следующее. Во-первых, Министерству национальной экономики совместно с акиматами областей обеспечить качественную и своевременную реализацию инфраструктурных проектов «Ауыл - ел бесігі», - поручил Премьер.

Во-вторых, Министерству национальной экономики при разработке Концепции развития сельских территорий на 2023-2027 годы поручено учесть новые подходы по актуализации критериев определения сел с потенциалом развития, а также совершенствованию системы региональных стандартов.

«Третье. В связи с актуализацией перечня сельских населенных пунктов с высоким потенциалом развития министерствам финансов и национальной экономики, акиматам областей проработать вопрос финансирования проекта «Ауыл - ел бесігі» при уточнении республиканского бюджета», - добавил глава Кабмина.



