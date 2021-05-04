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    Обеспечить рассмотрение заявок от бизнеса на получение поддержки поручил Аскар Мамин

    4 Мая 2021, 10:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин дал ряд поручений по поддержке бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе заседания Правительства Аскар Мамин поручил Министерству Нацэкономики совместно с госорганами обеспечить своевременное исполнение актуализированного Комплексного плана по восстановлению экономического роста.

    Премьер поручил обеспечить принятие пакета законодательных поправок по налоговому стимулированию бизнеса и до 1 июня 2021 года провести соответствующую работу в Парламенте.

    «Государственным органам, акиматам, Фонду «Даму» совместно с НПП «Атамекен» обеспечить в кратчайшие сроки рассмотрение заявок от бизнеса на получение всех видов поддержки»,- подчеркнул Аскар Мамин.

    Напомним, комплексный план по восстановлению экономического роста на 2021 год предусматривает более 60 дополнительных мер поддержки субъектов МСБ.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Бизнес Экономика
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