Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.89 eur/kzt 463.92

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 66.24
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Обеспечить позицию Каспийского моря в качестве моря мира предложил Касым-Жомарт Токаев

    20 Сентября 2022, 23:30

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Необходимо обеспечить позицию Каспийского моря в качестве моря мира и новых возможностей. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к участникам 77-сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Текущая геополитическая ситуация также подчеркивает важность надежной и диверсифицированной глобальной транзитной и транспортной инфраструктуры. Мы наблюдаем эту ситуацию и в нашем регионе. Казахстан – самая большая страна, не имеющая выхода к морю – предоставляет критически важный сухопутный коридор из Азии в Европу. Транскаспийскому международному транспортному маршруту или «Среднему коридору» придан новый импульс. В ближайшие годы мы ожидаем значительное увеличение грузопотока через Казахстан», - сказал Касым-Жомарт Токаев на Общих дебатах Генеральной Ассамблеи.

    «Нам необходимо обеспечить позицию Каспийского моря в качестве моря мира и новых возможностей. В предстоящие месяцы Казахстан окажет помочь в смягчении немедленных последствий ограниченного доступа к энергоресурсам и критическому сырью, возникшему вследствие сбоев в торговых цепочках и цепочках поставок», - добавил Глава государства.

    В долгосрочной перспективе, как отметил Президент, Казахстан стремится диверсифицировать источники энергии, уделяя особое внимание зеленому водороду и возобновляемым источникам энергии.

    С полным текстом выступления Главы государства на общих дебатах в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН можно ознакомиться по ссылке.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    ООН Президент Казахстана Каспийское море
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев поддержал челлендж Нурлана Коянбаева с флагом Казахстана
    Астана вошла в состав Всемирной организации «Объединенные города и местные власти»
    Глава государства принял нового посла Казахстана в Великобритании
    Глава государства дал ряд поручений акиму Алматы
    Популярное
    1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
    2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
    3 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
    4 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
    5 Передать земли вдоль республиканских автодорог «КазАвтоЖол» предлагают в МИИР РК
    Новости партнеров