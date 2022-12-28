Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-10-12℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Обеспечить полностью социальным хлебом казахстанцев в 2023 году пообещал Ербол Карашукеев

    28 Декабря 2022, 12:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев объяснил, из чего складывается цена на хлеб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В производстве хлеба, конечно же, сидит электроэнергия, конечно же расходы лежат, топливо, комплектующие, сырье, поставляемое из-за рубежа», - сказал Ербол Карашукеев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

    Вместе с тем он заявил, что цена на социальный хлеб держится.

    «Рост был летом, он был связан с тем, что у нас цена на пшеницу повысилась. Вы помните цена до 170-180 тысяч доходила за тонну зерна. Сейчас она стабилизировалась на уровне 120 тысяч тенге. Мы в следующем году социальным хлебом полностью снабдим казахстанцев», - заверил Ербол Карашукеев.

    Ранее он сообщил, что в этом году в Казахстане произвели больше овощей закрытого грунта, чем в прошлом году.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минсельхоз Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Данные о возвращенных государству 5 млн га земли казахстанцы смогут увидеть на интерактивной карте
    Цены на овощи прокомментировал глава Минсельхоза
    Мажилис одобрил изменения в законодательство по вопросам госконтроля за использованием и охраной земель
    Фермеры Жетысуской области могут лишиться возможности получения субсидий – депутат
    Популярное
    1 Известный комик высмеял фото казахстанки: девушка не намерена оставлять это безнаказанным
    2 Вездеход и санитарную машину купили для районной больницы в Карагандинской области
    3 Назначен и.о. руководителя управления образования Жамбылской области
    4 Определена сумма компенсации за электроэнергию в Экибастузе
    5 Данияр Елеусинов лишился титула чемпиона мира
    Новости партнеров