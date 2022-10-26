Обеспечить поддержку на дому некоторым категориям пациентов просят мажилисмены

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Обеспечить бесплатную поддержку на дому некоторым категориям пациентов просит группа депутатов Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Запрос министру здравоохранения РК Ажар Гиният от имени группы мажилисменов озвучил Магеррам Магеррамов на пленарном заседании палаты.

«В рамках развития стационар-замещающих технологий международная и отечественная медицинская практика показывает целесообразность и эффективность применения нутритивной и респираторной поддержки не только в стационарах, но и на дому, больным нейромышечными и другими редкими заболеваниями, а также пациентам, нуждающимся в паллиативной помощи. Такая поддержка на всех этапах лечения позволит улучшить продолжительность и качество жизни пациентов, улучшить результаты их лечения, а также снизить частоту госпитализаций и срок пребывания в стационаре», – сказал Магеррам Магеррамов.

По его словам, респираторная поддержка и паллиативная помощь на дому – это новое, быстро развивающееся направление во всем мире. Подтверждена ее экономическая целесообразность. Кроме того, такой подход лечения оказывает положительный социальный эффект, возвращает пациента в семью, обеспечивает условия для самореализации пациента, улучшает психологическое самочувствие.

Депутаты рекомендуют Правительству разработать поправки в существующую нормативную базу для бесплатного обеспечения указанных категорий пациентов необходимыми продуктами, расходными материалами и изделиями медицинского назначения на дому. Нужно создать рабочую группу с участием медицинских специалистов и пациентских организаций для решения вопросов повышения доступности лечебного питания и респираторной поддержки на дому больным нейромышечными и другими редкими заболеваниями, а также пациентам, нуждающимся в паллиативной помощи.

Также мажилисмены рекомендуют Министерству здравоохранения, в дополнение к внештатному специалисту по паллиативной медицинской помощи взрослому населению Минздрава и региональных управлений, назначить внештатного детского специалиста по паллиативной медицинской помощи.

Фото: d.marmaragazetesi.com