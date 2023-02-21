Обеспечить новым жильем всех пострадавших при землетрясениях пообещал президент Турции

ОСМАНИЕ. АНАДОЛУ- КАЗИНФОРМ - С первого дня землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше государство оказывает посильную поддержку жителям 11 провинций зоны бедствия. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник в центре управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) при правительстве Турции в провинции Османие. Об этом передает МИА «Казиинформ» со ссылкой на Анадолу.

Политик сообщил, что в устранении последствий бедствия задействовано 271 тысяча сотрудников различных структур, а безопасность обеспечивают полиция, жандармерия и армия.

Глава государства напомнил, что землетрясения с эпицентром в провинции Кахраманмараш унесли жизни более 41 тысяче граждан Турции, спасены более 115 тысяч жителей зоны бедствия.

По словам президента, в зоне бедствия проведена оценка состояния 1 млн 123 тысячи построек. 139 тысяч домов разрушены либо серьезно повреждены и требуют экстренного сноса.

«В палатках остаются 865 тысяч граждан Турции. В контейнерных домах размещены 23 500 жителей зоны бедствия. В течение года планируем обеспечить всех новым жильем. Планируем восстановить не только города, но и села в зоне бедствия», - сообщил турецкий лидер.

Президент Эрдоган отметил, что жилые объекты, которые планируется построить в зоне бедствия, будут соответствовать принципам «горизонтальной архитектуры», не превышая три-четыре этажа.

Кроме того, в провинциях, пострадавших от землетрясений, будут отстроены 70 тысяч сельских домов, отметил Эрдоган.

«В зоне бедствия в провинции Османийе будет отстроен 1361 сельский дом, а Адане - 701, в Адыямане - 8 021, в Диярбакыре - 2 927, в Элязыге - 386, Хатае - 14 141. Вместе с тем, в провинции Кахраманмараш в течение года передадим владельцам 12 135 сельских домов, в Килисе - 1002, Малатье -17 990, Шанлыурфе - 2054 и Газиантепе - 9 130», - сказал президент.

«Ответственность понесет каждый причастный к ошибкам и недочетам, повлекшим за собой гибель людей (в зоне землетрясения)», - заверил президент.

Эрдоган призвал сограждан не поддаваться пессимизму и не идти на провокации в связи с ситуацией в зоне бедствия.



Напомним, 6 февраля с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии. Специалисты утверждают, что афтершоки будут продолжаться в регионе еще на протяжении полугода.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.

Фото: Агентство Анадолу

