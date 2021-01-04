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      Северо-Казахстанская область

    Обеспечить населенные пункты Аккайынского района СКО питьевой водой намерена партия «Nur Otan»

    4 Января 2021, 16:31

    СМИРНОВО. КАЗИНФОРМ - Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Геннадий Зенченко и кандидат в депутаты Северо-Казахстанского маслихата Ерлан Зикирин провели встречу с населением в Аккайынском районе. В ЦОНе села Смирново они рассказали жителям о том, что партия «Nur Otan» не просто обещает, а делает, передает МИА «Казинформ».

    «В трудные времена пандемии в рамках акции «Biz birgemiz», инициированной Елбасы, Председателем партии Н.А. Назарбаевым, по 50 тысяч тенге в Аккайынском районе получили 359 человек, более 112 семей – продуктовые корзины. Это конкретные действия, направленные на благополучие граждан. Так было и будет», - заверил Геннадий Зенченко.

    А в ходе акции «От двери к двери» кандидаты в депутаты призвали граждан прийти на выборы 10 января и проголосовать за главную, рабочую партию страны. Геннадий Зенченко рассказал, как изменится жизнь сельчан в предстоящие 5 лет.

    «Основным источником водоснабжения жителей района является групповой водопровод. Партия «Nur Otan» планирует к 2025 году обеспечить качественной питьевой водой все населенные пункты района. Для этого партия «Nur Otan» будет способствовать реконструкции водоразводящих сетей водопровода в селах Полтавка, Добровольское, Кенжегалы, Коктерек, Смирново, поэтапному выполнению текущего ремонта сетей водоснабжения», - подчеркнул Геннадий Зенченко.

    Он добавил, что планируется подключение до 60% потребителей к центральному водоснабжению. В результате более 1,2 тысяч жителей сельских населенных пунктов получат доступ к качественному водоснабжению.

    Оплачено из средств Избирательного фонда Северо-Казахстанской области партии «Nur Otan»

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Северо-Казахстанская область Нур Отан Выборы Политические партии Регионы Выборы-2021
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