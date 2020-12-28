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    Обеспечить население спортивной инфраструктурой намерена партия «Nur Otan» в СКО

    28 Декабря 2020, 17:55

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Во Дворце спорта Петропавловска прошла агитационная встреча кандидатов в депутаты от партии «Nur Otan» с коллективом организации во главе с директором хоккейного клуба «Кулагер» Русланом Есеналиным, передает МИА «Казинформ».

    Кандидат в депутаты Мажилиса Дмитрий Колода, кандидаты в депутаты областного и городского маслихатов Ерлан Токшалык и Владимир Витченко рассказали о предвыборной программе партии.

    «Мы видим, какой эффект произошел от работы Дворца спорта. Много молодых людей, детей ежедневно занимаются здесь спортом. Мы эту работу намерены продолжить. В планах партии – расширение спортивной инфраструктуры за счет строительства 7 физкультурно-оздоровительных комплексов, 47 мини-футбольных полей с искусственным покрытием, 21 стритбольной и стрит-воркаут площадки, 6 полноразмерных футбольных полей, 2 плавательных бассейнов», - рассказал Дмитрий Колода.

    Также планируется строительство 7 спортивных залов. Кроме этого, партия будет добиваться капитального ремонта 7 объектов спорта. Все это позволит улучшить показатель обеспеченности населения спортивной инфраструктурой до 56,5% на 1 тыс. человек к 2025 году.

    В завершение встречи кандидаты в депутаты призвали коллектив Дворца спорта поддержать на выборах 10 января партию «Nur Otan».


    Оплачено из средств Избирательного фонда Северо-Казахстанской области партии «Nur Otan»

    Автор:

    Северо-Казахстанская область Социальная поддержка Нур Отан Спорт Строительство Выборы Общество Выборы-2021
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