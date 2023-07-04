Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Обеспечить надлежащую работу Западного энергоузла и пресекать спекуляцию с ГСМ поручил Алихан Смаилов

    4 Июля 2023, 10:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Виновные в возникшей ситуации с аварией на АНПЗ и МАЭК будут привлечены к ответственности. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас самое главное – восстановить работу всех предприятий, обеспечить электроэнергией потребителей», - сказал Алихан Смаилов.

    В то же время, по его словам, необходимо следующее.

    Первое. Акимату Мангистауской области принять меры по запуску и модернизации действующего оборудования энергокомбината.

    Второе. Министерству энергетики совместно с компанией «KEGOC» обеспечить надлежащую работу Западного энергоузла.

    Третье. Министерству энергетики совместно с Министерством внутренних дел, Агентством по защите конкуренции пресекать факты спекуляции и создания искусственного дефицита ГСМ.

    Ранее он сообщил, что по поручению Глава государства уже создана под председательством Премьер-Министра Специальная государственная комиссия по расследованию причин аварии.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Атырауская область Происшествия Мангистауская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пассажирский автобус перевернулся на трассе из-за ветра в Карагандинской области
    Воду откачали из 138 дворов в Узынагаше
    Упавшие деревья повредили автомобили в Алматы
    Вопросы реализации нацпроекта «Комфортная школа» обсудили в Правительстве
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 Очередная ярмарка начала работу в столице
    5 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города