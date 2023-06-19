Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.36 eur/kzt 492.74

    rub/kzt 5.3 cny/kzt 62.39
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Обеспечить надлежащее состояние курортных зон и туристических объектов поручил Премьер-Министр РК

    19 Июня 2023, 17:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Надо поставить перед собой цель – Казахстан к 2029 году должен расположиться не ниже 50 места в рейтинге глобального Индекса развития путешествий и туризма. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наша задача - наращивать темпы развития инфраструктуры, логистики, качества сервиса и его культуры во всех регионах. Надо поставить перед собой цель – Казахстан к 2029 году должен расположиться не ниже 50 места в рейтинге глобального Индекса развития путешествий и туризма», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

    В этой связи, как отметил глава Кабмина, необходимо следующее:

    Первое. Министерству культуры совместно с акиматами регионов принять меры по своевременной реализации Концепции развития туристской отрасли и актуализировать свои карты туристификации с разработкой детальных карт по каждому объекту.

    Второе. Особое внимание следует уделить изданию и распространению буклетов, путеводителей и карт по всем казахстанским объектам с указанием примерных тарифов на услуги.

    «Этой продукции очень не хватает зарубежным туристам, которые привыкли ее видеть в других странах. Данную информацию также надо размещать в интернете», - пояснил Алихан Смаилов.

    В-третьих, по словам Премьера, министерству индустрии совместно с акиматами необходимо ускорить работу по ремонту и строительству дорог к основным туристским локациям. Принять меры по своевременному обеспечению инженерной инфраструктурой туристических объектов.

    Четвертое. Министерству культуры совместно с акиматами регионов принять действенные меры по обеспечению надлежащего санитарного состояния и благоустройства курортных зон и туристических объектов.

    Пятое. Министерствам по чрезвычайным ситуациям и внутренних дел усилить меры безопасности на туристических объектах.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Туризм
    Новости по теме
    Новости по теме
    4,6 трлн тенге выделено на повышенные соцвыплаты в 2023 году
    Достигнуть роста реальной заработной платы населения в 4,6% до конца года намерены в РК
    Обновленный туристский маршрут презентовали в Сайрам-Угамском нацпарке
    Число трагедий на воде сократилось в Бурабае
    Популярное
    1 Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
    2 17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
    3 Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
    4 Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
    5 Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT