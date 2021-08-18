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    Обеспечить готовность элеваторов к приемке и хранению урожая поручил Премьер-Министр РК

    18 Августа 2021, 10:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На заседании Правительства Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил обеспечить готовность элеваторов к приемке и хранению урожая. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерству сельского хозяйства и акиматам областей поручаю принять все необходимые меры по качественной заготовке запасов кормов и сена на зимний период с сохранением стабильных цен на них. Наряду с качественным сбором урожая не менее важно контролировать надлежащие условия хранения зерновых. Следует обеспечить готовность элеваторов к приемке и хранению урожая», - отметил Премьер-Министр.

    В этой связи Аскар Мамин поручил Министерству сельского хозяйства совместно с акимами регионов обеспечить своевременный прием зерна хлебоприемными предприятиями на хранение.

    «Министерству энергетики необходимо держать на постоянном контроле вопрос своевременного обеспечения ГСМ в период уборки. Также нужно продолжить ежедневный мониторинг хода уборочных работ», - заключил Аскар Мамин.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Премьер-министр РК Урожай Сельское хозяйство Аскар Мамин
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