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    Обеспечить единый закуп битума намерены в Казахстане

    17 Октября 2022, 12:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Отечественное производство не покрывает потребности битума в строительстве автодорог. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается битума. Фактическая годовая потребность согласно ПСД составляет 1,7 млн тонн в год. Данная потребность не покрывается отечественным производством», - сказал Каирбек Ускенбаев.

    По данным ведомства, сегодня три отечественных завода производят битум (ПНХЗ, Каспи битум, Казак битум) в объеме 1 млн тонн в год.

    - завод «Kaspi Bitum» г. Актау (мощность 360 тыс. тонн в год);

    - завод «ПНХЗ» г. Павлодар (мощность 350 тыс. тонн в год);

    - завод «Qazaq Bitum» г. Шымкент (мощность 240 тыс. тонн в год);

    Производство битума на отечественных заводах осуществляется путем переработки частной нефти по заказу ресурсодержателя (АО «Казмунайгаз»). Готовый продукт в виде битума реализуется конечному потребителю ресурсодержателем. Соответственно ценовая политика устанавливается и регулируется ресурсодержателем.

    В целях решения вопроса по своевременной поставке битума и недопущению роста цен в дальнейшем Национальным оператором «КазАвтоЖол» будет обеспечиваться единый закуп битума у ресурсодержателя путем заключения соответствующего контракта.

    Фото: kabar.kg

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Строительство МИИР РК
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