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    Обеспечить должный охват населения ревакцинацией поручил Премьер-Министр РК

    30 Ноября 2021, 09:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек вакцинировано от КВИ в Казахстане, сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Контроль эпидемиологической ситуации внутри страны тоже должен быть постоянный, продолжать практику ношения масок в помещениях и транспорте, соблюдения социальной дистанции», - сказал Аскар Мамин.

    Также Глава Кабмина отметил необходимость обеспечения должного охвата населения вакцинацией и ревакцинацией.

    «В настоящее время всего вакцинировано около 8,8 млн человек первым компонентом – это 76,6% от взрослого населения, вторым компонентом привито более 8 млн человек – это 70,8% населения. Этого пока еще недостаточно для формирования коллективного иммунитета. Поручаю министерствам здравоохранения, информации и общественного развития, акиматам усилить работу в этом направлении», - добавил Аскар Мамин.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Премьер-министр РК Здравоохранение Общество Коронавирус в РК Вакцинация
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