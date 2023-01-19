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    Обеспечить четкую привязку госпланирования к бюджетным расходам поручил Алихан Смаилов

    19 Января 2023, 17:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в ходе коллегии Министерства финансов РК заявил, что должна быть обеспечена четкая привязка государственного планирования к бюджетным расходам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Важной системной задачей является улучшение и упрощение бюджетного процесса. Нужно повысить прозрачность бюджетной системы. Должна быть обеспечена четкая привязка государственного планирования к бюджетным расходам», - сказал Алихан Смаилов.

    Глава Кабмина добавил, что для повышения эффективности и сокращения непродуктивных расходов надо усилить финансовую дисциплину администраторов бюджетных программ.

    «Необходимо обеспечить большую оперативную самостоятельность первых руководителей центральных и местных исполнительных органов, повысить их ответственность для эффективного освоения и распределения бюджетных средств с целью получения наибольшего социально-экономического эффекта. Основной посыл - переход от управления бюджетными средствами к управлению результатами», - отметил Алихан Смаилов.

    Премьер также подчеркнул необходимость повысить эффективность и экономическую отдачу бюджетных расходов, в том числе за счет автоматизации и цифровизации.

    «Все это надо предусмотреть в рамках нового Бюджетного кодекса», - резюмировал Алихан Смаилов.

    Как отметил глава Кабмина, финансировать дефицит нужно преимущественно за счет внутреннего заимствования в национальной валюте.

    «В текущем году дефицит бюджета составит 2,7% к ВВП или 3,2 трлн тенге. С учетом необходимости погашения ранее привлеченных займов потребность в заимствовании составит 5,7 трлн тенге», - сказал Алихан Смаилов.«Так мы нивелируем валютные риски и будем развивать внутренний рынок. Надо использовать весь потенциал привлечения средств для финансирования дефицита бюджета, в том числе выход на внешние рынки. Работа в данном направлении должна быть выстроена таким образом, чтобы не было кассовых разрывов при исполнении бюджета, а все долговые индикаторы находились на безопасном уровне», - заключил Алихан Смаилов.

    Ранее глава Минфина РК Ерулан Жамаубаев в ходе заседания коллегии ведомства заявил, что в рамках реализации концепции управления госфинансами необходимо постепенно снижать дефицит бюджета.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Экономика Бюджет Финансы Алихан Смаилов
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