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    Обеспечить аграриев удобрениями поручил Минсельхоз

    10 Марта 2022, 10:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров заявил о необходимости обеспечения аграриев удобрениями к посевным работам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Всего, по данным акиматов областей, на текущий год запланировано внесение порядка 659 тыс. тонн минеральных удобрений, что на 32,2 тыс. тонн больше прошлого года. На сегодняшний день договоров на поставку удобрений заключено на объем 226 тыс. тонн. Практически во всех регионах начата отгрузка минеральных удобрений, аграриям отгружено порядка 56 тыс. тонн удобрений, в том числе в южные регионы 16,9 тыс. тонн. Запасы на складах сформированы, в том числе импортных удобрений», - сказал Айдарбек Сапаров на заседании Правительства.

    Он порекомендовал регионам обратить внимание на важность использования удобрений для увеличения урожайности сельхозкультур.

    «В связи с чем, необходимо своевременно и в полном объеме обеспечить аграриев удобрениями, особенно учитывая рост их стоимости. Со стороны акиматов на субсидирование предусмотрено 27 млрд тенге, надо использовать их с максимальным эффектом», - отметил вице-министр.

    «Что касается пестицидов, то цены на них также возросли. По отношению к 2020 году цены на пестициды выросли вдвое. На программу субсидирования пестицидов на 2022 год предусмотрено 29,7 млрд тенге, что позволит 100% обработать посевную площадь», - заключил представитель Минсельхоза.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Минсельхоз Сельское хозяйство
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