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    Обеспечить 100% вакцинацию педагогов и техперсонала до 25 августа поручил Аскар Мамин

    11 Августа 2021, 11:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – До 25 августа текущего года необходимо обеспечить 100%-ую вакцинацию педагогов и технического персонала, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «До 25 августа текущего года необходимо обеспечить 100% вакцинацию педагогов и технического персонала, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания. Приемка школ в соответствии с санитарными требованиями должна быть завершена до 20 августа текущего года», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

    Аскар Мамин также поручил для педагогов, сотрудников и родителей во всех организациях образования внедрить систему ASHYQ.

    Ранее Премьер-Министр РК поставил задачу в кратчайшие сроки решить все организационные вопросы по обеспечению безопасности и сохранения здоровья учащихся и педагогов.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Премьер-министр РК Образование Коронавирус в РК Вакцинация
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