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    Обеспечим все улицы и дворы освещением - аким Алматы

    4 Июля 2022, 15:28

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня Алматы занимает первое место в Казахстане по количеству правонарушений - 192 на 10 тыс. населения. Об этом на обсуждении плана развития города до 2025 и 2030 годов заявил аким Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы хотим, чтобы Алматы стал безопасным городом. Это важно не только для нас горожан и гостей города, но и для экономики, потому что мы привлекаем инвестиции. Инвесторы и туристы должны чувствовать себя в безопасности. Для этого мы собираемся полностью «покрыть» город видеонаблюдением, до 2025 года обеспечим все улицы и дворы искусственным освещением, а до 2030-го – видеокамерами с выводом в центр оперативного управления департамента полиции», - сообщил аким города Ерболат Досаев.

    Ерболат Досаев также отметил, что в городе не хватает полицейских участков, поэтому для обеспечения общественной безопасности будут открыты новые полицейские участки по принципу «шаговой доступности». В местах массового скопления людей будут установлены системы экстренного аудио/видеовызова «Тревожная кнопка SOS».

    «В итоге мы планируем сократить количество преступлений до 150 на 10 тысяч человек к 2030 году», - заметил глава мегаполиса.

    По данным акима, больше всего предложений от горожан поступило по повышению качества сервиса сотрудников правопорядка и увеличению количества камер видеонаблюдения во дворах, на улицах и в местах массового скопления людей.

    Ранее аким Алматы вынес на публичное обсуждение основные приоритеты плана развития города. Каждый житель города до 1 июля имел возможность внести свое предложение.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат Безопасность
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