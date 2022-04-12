Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Обеспеченность жильём в РК впервые превысила 23 квадратных метра на проживающего

    12 Апреля 2022, 11:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рейтинге стран по доступности приобретения жилья Казахстан оказался на 44-м месте из 112, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Energyprom.

    Показатель доступности рассчитывается как отношение медианных цен на жильё к среднему располагаемому доходу семьи, выраженному в годах дохода. Проще говоря, он показывает, сколько годовых доходов семьи потребуется для приобретения квартиры.

    Для сравнения: расчёты для лидирующей тройки стран — Саудовской Аравии, ЮАР и США — показывают, что в них средняя стоимость жилья укладывается менее чем в четыре годовых дохода среднестатистической семьи.

    Среди стран СНГ (включая бывших участников) немного лучше, чем у РК, позиция у Молдовы (42-е место), несколько слабее — у Украины (50-е место) и Грузии (58-е место). Позиции России, Беларуси, Азербайджана, Узбекистана и Армении значительно хуже (места — от 79-го до 91-го).

    В целом уже по первой десятке очевидно, что лидирующие позиции в рейтинге занимают страны, где или очень высоки доходы и в целом уровень жизни, или, при пусть и средних доходах, весьма дёшево жильё. Худшие позиции у стран, где доходы населения очень невелики. Так, замыкает рейтинг Гана: стоимости жилья в стране соответствуют средние доходы семьи почти за 88 лет.

    Таким образом, позицию РК нельзя назвать плохой, но и до самых благоприятных стран республике ещё далеко.

    Вопрос приобретения собственного жилья который год не теряет актуальности в РК. Впрочем, несмотря на ряд внешних и внутренних потрясений, отразившихся на всех сферах жизни казахстанцев, в секторе можно ждать позитивных изменений: Отбасы банк, функционирующий сегодня в качестве банка второго уровня, переводится в разряд национальных институтов развития и будет решать вопросы граждан, нуждающихся в жилье, в режиме «одного окна».

    Отличным примером того, как подобный подход упрощает жизнь рядовым казахстанцам, служат ЦОН-ы, которые консолидировали в своё время весь документооборот целого ряда ведомств, исключив «забюрокрачивание» огромного количества процедур.

    В целом о переформировании Отбасы банка президент Касым-Жомарт Токаев говорил ещё в прошлом году. Фининститут специализируется на системе жилстройсбережений и уже является ключевым оператором главных жилищных госпрограмм страны, он также способствовал решению жилищных вопросов казахстанцев за счёт пенсионных накоплений.

    Стоит отметить: ситуация с жильём в РК постепенно, достаточно медленно, но всё-таки улучшается.

    Так, к началу текущего года уровень обеспеченности жильём в республике достиг уже 23,2 кв. м на одного проживающего, против 22,6 кв. м годом ранее, 21,4 кв. м пять лет назад и лишь 18,7 кв. м десять лет назад.

    В городах страны показатель достиг уже 25,5 кв. м на человека, против 25 кв. м годом ранее, а в сельской местности — 19,8 кв. м на проживающего, против 19,3 кв. м. год назад.

    Впрочем, для сравнения, средняя площадь (причём именно жилая, а не общая) в Европе составляет около 40 кв. м на человека, а в лидирующей тройке стран — Норвегии, Дании и Швейцарии — не менее 50 кв. м на одного проживающего, так что Казахстану явно есть к чему стремиться.

    Автор:

    Правительство РК Жилье ЦОН
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Ключи от новых домов получили семьи, пострадавшие от паводка в Актюбинской области
    Жилищную программу для молодежи планируют расширить в Костанайской области
    Более 29 тысяч человек стоят в очереди на жилье в Атырауской области
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии