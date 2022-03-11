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    Обеспеченность внутреннего рынка продтоварами находится на контроле – МСХ РК

    11 Марта 2022, 17:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан сообщило о том, что на системной основе проводит мониторинг обеспеченности внутреннего рынка продовольственными товарами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служба МСХ РК.

    «Вопрос продовольственной безопасности, а также бесперебойной работы сельхозформирований республики, находится на постоянном контроле. По оперативным данным, всего по республике имеется запас порядка 1,5 млн тонн СЗПТ, в том числе муки – 145,1 тыс. тонн, сахара – 47,6 тыс. тонн, риса – 40,2 тыс. тонн, макарон – 21,3 тыс. тонн и 1 млн тонн овощной продукции и др. Производство продуктов питания не прекращается, запасы пополняются на системной основе. Имеется достаточно сырья для производства круп, муки, консервов и других товаров, а также достаточное поголовье скота для производства мясных и молочных продуктов», - сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

    В ведомстве отметили, что на протяжении многих лет Казахстан занимает лидирующие позиции по производству и поставке зерна и муки на мировой рынок.

    «Согласно официальным данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, по состоянию на 1 февраля 2022 года запасы зерновых и зернобобовых культур по республике составляют 10 млн тонн. Так, всего в наличии по республике имеется 8,1 млн тонн пшеницы (в том числе 6,7 млн тонн продовольственной и 0,3 млн тонн фуражной), 1,2 млн тонн ячменя, кукурузы на зерно - 157 тыс. тонн, ржи - 26 тыс. тонн. Таким образом, республика в полной мере способна обеспечить потребность внутреннего рыка в зерне за счет собственного производства», - проинформировали в МСХ РК.

    По данным местных исполнительных органов, по состоянию на 4 марта 2022 года в наличии имеется 47,6 тыс. тонн сахара (в стабфондах – 3,7 тыс. тонн, в торговых объектах – 26,7 тыс. тонн, на предприятиях – 11,2 тыс. тонн, на складах 5,8 тыс. тонн).

    «Вместе с тем, решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 декабря 2021 года № 140 Республике Казахстан предоставлено право на ввоз сахара белого и сахара-сырца тростникового в объеме 250 тыс. тонн с применением тарифной льготы сроком до 31 августа 2022 года. В настоящее время, в реализацию Решения Совета ЕЭК приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан утверждены правила и порядок распределения квот на ввоз сахара белого и сахара-сырца тростникового. Минсельхозом, в рамках Нацпроекта по развитию АПК на 2021-2025 годы, проводится системная работа по импортозамещению. Определены наиболее импортируемые позиции, по каждому из которых реализуются конкретные инвестпроекты. Для достижения поставленной цели осуществляется ряд мер господдержки, в том числе по обеспечению льготным кредитованием, субсидированием, земельными ресурсами, инфраструктурой, а также мерами по защите внутреннего рынка», - дополнили в МСХ РК.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Правительство РК Минсельхоз Сельское хозяйство
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