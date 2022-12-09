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    Обеспечение свободного транзита товаров по территории ЕАЭС - что предложил Президент РК

    9 Декабря 2022, 15:48

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Необходимо ускорить вступление в силу соглашения о применении навигационных пломб для отслеживания перевозок. Об этом, обращаясь к главам стран ЕАЭС, заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении отметил вопрос обеспечения свободного транзита товаров по территории государств-членов Евразийского экономического союза.

    «Эффективность нашего интеграционного партнерства напрямую зависит от соблюдения принципа четырех свобод. Одно из них является свобода перемещения товаров. Считаю, что следовало бы ликвидировать все случаи ограничения перемещения, квотирования и задержания казахстанских, и не только казахстанских, грузов, проходящих транзитом через нашу общую таможенную территорию.

    Такие ограничения не соответствуют цели и духу экономического сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. Самое главное, они ограничивают реализацию потенциала нашей экономической интеграции», - сказал Глава государства в ходе итогового заседания Высшего Евразийского экономического совета, проходящего в Бишкеке.

    Касым-Жомарт Токаев в этой связи полагает, что необходимо ускорить вступление в силу соглашения о применении навигационных пломб для отслеживания перевозок.

    «Такая мера стала бы хорошим примером положительного влияния цифровизации на интеграционные процессы. Полагаю, скорая ратификация данного соглашения, оптимизация мер государственного контроля, предусмотренная данным соглашением, значительно расширит предпринимательский, транспортно-транзитный потенциал экономического союза. Полагаю, что скорая ратификация данного соглашения будет способствовать решению данной проблемы», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Экономика ЕАЭС Сотрудничество
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