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    Обеспечение стабильности в Каракалпакстане является своевременным – Президент РК

    4 Июля 2022, 13:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Состоялся телефонный разговор Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым. Собеседники обсудили вопросы двусторонней и региональной повестки дня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев отметил своевременность решений узбекского руководства по обеспечению стабильности в Каракалпакстане. Президент Казахстана пожелал Шавкату Мирзиееву успехов в проведении референдума по внесению изменений в Конституцию, подчеркнув, что это событие станет важным моментом в реализации программы масштабных политических и социально-экономических преобразований в братском Узбекистане.

    Главы государств также обсудили повестку дня предстоящей Консультативной встречи лидеров Центральной Азии в Кыргызстане.


    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Президент Казахстана Узбекистан
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