Обеспечение стабильного развития обществ напрямую зависит от демократического конституционного строя – эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обеспечение стабильного и устойчивого развития обществ напрямую зависит от существования в государстве демократического конституционного строя. Такое мнение высказал эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде Нурсултана Назарбаева Жумабек Сарабеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Роль и значение Конституции как главного закона, который определяет основы общественных отношений и устанавливает ключевые цели и принципы развития государства, не поддаются сомнению. Как показывает современная история развития самых разных стран, обеспечение стабильного и устойчивого развития обществ напрямую зависит от существования в государстве демократического конституционного строя. В случае Казахстана как относительно молодого государства, которое имеет дело с более усложняющейся внешней «средой обитания» и при этом ставит очень амбициозные задачи в своем внутреннем развитии, строгое соблюдение конституционных принципов является критически важным. Именно подчиненность государства и общества своду правил, определенных в нашей Конституции, и является гарантией нашего суверенитета», - считает эксперт.

По его словам, будучи органичной частью глобального мира, Казахстан как открытое государство с курсом на модернизацию испытывает на себе влияние многих веяний современности. Прежде всего, речь идет о новых тенденциях социального и культурного характера.

Один из таких важных общемировых трендов связан с новым обликом политики и политического процесса. Создание и функционирование политики, политические институты, система выборов, роль и задачи государства, общественный договор – все эти базовые основы общественной жизни на сегодняшний день переживают масштабное, а в некоторых частях и радикальное обновление.

«Суть и главные направления этого процесса сводятся к тому, что сейчас политика становится все более публичной, массовой. В глобальном масштабе происходит пробуждение политического сознания самых широких слоев населения. Вчерашний обыватель от политики сейчас уже перестает быть пассивным объектом политического действия и становится одним из его главных акторов. Казахстан здесь - не исключение. И в нашем обществе на сегодняшний день происходят важные преобразования. Многие вещи все еще требуют своего научного осмысления, но очевидно, что политический запрос со стороны казахстанцев качественно меняется», - рассказал Жумабек Сарабеков.

По его мнению, прежде всего, растет политическая активность граждан. Традиционно в казахстанской политике доминирует государство, но сейчас мы видим, что в жизни страны все активнее принимает участие гражданское общество в лице новых общественных движений, неправительственных организаций, а также отдельных представителей самых разных профессиональных сообществ.

«Другой момент связан с ролью молодежи в политике. Наиболее сильный запрос на перемены сегодня исходит от нее, и она постепенно начинает выходить на политическую сцену и формулировать новую политическую повестку. При этом расширение общественного участия в политике сопровождается тем, что в системе возрастает требование граждан «обратной связи» со стороны властей. Принципиально важно, что действующие власти во всех этих структурных сдвигах видят источник позитивных преобразований. В соответствии с меняющимися предпочтениями граждан властные структуры РК серьезно реформируются. Очевидно, что поощрение и дальнейшая поддержка гражданской инициативы в принятии решений и управлении являются залогом устойчивой политической системы и незыблемости конституционного строя», - заключил эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде Нурсултана Назарбаева Жумабек Сарабеков.