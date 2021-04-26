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    Обеспечение безопасности детей – главная задача ювенальной полиции

    26 Апреля 2021, 05:22

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Инспекторы отдела ювенальной полиции местной полицейской службы Управления полиции Абайского района ДП г. Шымкент в целях обеспечения безопасности подростков, профилактики правонарушений среди них регулярно проводят оперативно-профилактические мероприятия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт Департамента полиции города Шымкент.

    В том числе, в целях защиты детей от опасных случаев, которые могут возникнуть при их нахождении в ночное время на улице, ежедневно проводятся ночные рейдовые работы. В ходе этих мероприятий выявляются несовершеннолетние, находящиеся ночью вне жилища без сопровождения родителей, и в отношении их законных представителей применяются соответствующие административные меры.
    Так, по итогам 1-го квартала текущего года по Абайскому району в отношении 350 граждан применены меры по статье 442 КоАП РК (нахождение несовершеннолетних в ночное время в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей).
    Отметим: лицам, не достигшим 18 лет, запрещается находиться вне дома в ночное время без сопровождения законных представителей. А именно: в развлекательных заведениях – с 22:00 до 6:00, вне жилища – с 23:00 до 6:00. Согласно кодексу об административных правонарушениях, в это время ребенок должен находиться с законным представителем, т. е. с родителем, усыновителем (удочерителем), опекуном, приемным родителем, или другим заменяющим их лицом.
    При задержании в ночное время, несовершеннолетнего доставляют в отделение полиции, где устанавливается его личность и уведомляются родители. При этом, если он был задержан в развлекательном заведении, то родителям будет наложен штраф в размере 3 МРП. Если задержание произошло на улице, то на первый раз будет вынесено предупреждение. Однако повторная встреча со стражами порядка повлечет за собой штраф в размере 7 МРП.
    Кроме того, за каждой организацией образования, расположенной на территории Абайского района, закреплен школьный инспектор. Они совместно с администрацией школы проводят разъяснительную работу среди родителей и учащихся, организуют для старшеклассников занятия по соблюдению общественного порядка.

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    Права человека Шымкент
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