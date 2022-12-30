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    Обеспечена законодательная поддержка масштабным инициативам Президента - Ерлан Кошанов

    30 Декабря 2022, 11:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В работе Мажилиса в текущем году находилось 154 законопроекта. Об этом заявил председатель Мажилиса Ерлан Кошанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нами проведена большая законотворческая работа. В первую очередь, принят блок конституционных поправок, который по праву можно назвать историческим. Мы своевременно и качественно обеспечили законодательную поддержку масштабным инициативам Главы государства. Принят ряд законов, имеющих большую социальную значимость. В их числе - законы по защите прав ребенка, улучшению качества жизни лиц с инвалидностью, противодействию финансовым пирамидам, амнистии и другие», - сказал в ходе пленарного заседания Ерлан Кошанов.

    Он сообщил, что в работе Мажилиса в текущем году находилось 154 проекта закона. Рассмотрено и направлено в Сенат 93 законопроекта. 75 из них подписаны Президентом.

    «Кроме того, в этом году мы запустили работу Общественной приемной и Общественной палаты при Мажилисе. Все это говорит об открытости Мажилиса», - добавил Ерлан Кошанов.

    Ранее спикер палаты заявил, что 2022 год был по-настоящему конструктивным и историческим.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Мажилис Ерлан Кошанов
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