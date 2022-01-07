Обеспечен достаточный объем наличных в банкоматах в регионах со стабильной обстановкой - Нацбанк РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный Банк Казахстана сообщает о том, что банки второго уровня обеспечили достаточный объем наличных денег в банкоматах в регионах со стабильной обстановкой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НБК.

«Во исполнение поручения Главы государства по обеспечению стабильности финансовой системы Национальный Банк Казахстана сообщает о том, что банками второго уровня обеспечен достаточный объем наличных денег в банкоматах в отдельных регионах страны со стабильной обстановкой», - говорится в сообщении финрегулятора.



