Обещавшую дешевые путевки в Турцию аферистку задержали в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Серийная аферистка задержана в Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В управление полиции города Актау с заявлением обратились трое местных жителей, попавших в ловушку аферистки. Мошенница решила воспользоваться сезоном отпусков и обманула жителей, обещая им дешевую путевку в Турцию. Потерпевшим причинен ущерб на общую сумму 2 734 000 тенге.

Сотрудниками криминальной полиции в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Anti-fraud» выявили и задержали 36-летнюю женщину. По факту начато досудебное расследование по пункту 4 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Расследование продолжается. Всего в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Anti-fraud», которое длилось два дня, сотрудниками криминальной полиции выявлено 10 уголовных правонарушений.

