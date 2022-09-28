Обещавший за деньги найти работу мошенник задержан в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау полицейскими задержан подозреваемый в обмане 20 человек, которым он обещал найти хорошо оплачиваемую работу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«32-летний горожанин входил в доверие людей, обещая их трудоустроить на высокооплачиваемую работу. К сожалению, люди верили ничем не подкрепленным обещаниям. В итоге подозреваемый в мошеннических действиях обманул 20 человек, получив от них 3 миллиона тенге. В настоящее время подозреваемый установлен и задержан в городе Атырау. По данному факту проводится досудебное расследование по части третьей статьи 190 УК РК», - сообщает пресс-служба департамента полиции Атырауской области, предупреждая жителей не доверять тем, кто предлагает сомнительные услуги. «А если вы стали свидетелем или жертвой какого-либо мошенничества, немедленно сообщите об этом на номер полиции «102», - говорится в сообщении пресс-службы.



