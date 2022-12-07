Обещавшая помочь получить земельные участки аферистка обманула туркестанцев на 3 млн тенге

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В управление полиции города Туркестана с заявлением о мошенничестве обратился местный житель. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

По его словам, малознакомая женщина пообещала помочь ему приобрести два земельных участка по 10 соток. За свои услуги она выманила у потерпевшего около 1 600 000 тенге.

Однако мужчина так и не дождался ни обещанных участков, ни возврата денег. Факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество».

Полицейские установили подозреваемую по месту жительства. Ею оказалась безработная местная жительница.

Как выяснилось, подозреваемой под аналогичными предлогами удалось обмануть нескольких жителей. Установлено, что мошенница оказалась причастна к двум фактам мошенничества. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, составил около 3 миллионов тенге. Полученные деньги она потратила на собственные нужды.

Подозреваемая арестована, проводится досудебное расследование.



