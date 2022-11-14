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    Обещавшая оформить инвалидность аферистка обманула 11 женщин на 6 млн тенге в Туркестанской области

    14 Ноября 2022, 14:04

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области установили аферистку, обманувшую 11 человек, обещая оформить инвалидность, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Толебийский районный отдел полиции с заявлением обратилась местная жительница о том, что стала жертвой мошенничества. Со слов потерпевшей, малознакомая женщина, войдя в доверие под предлогом помощи в оформлении документов на инвалидность, в декабре 2021 года взяла у нее 300 тысяч тенге. Однако, спустя год, она так и не выполнила обещанного и не вернула деньги. С аналогичными заявлениями в полицию обратились еще несколько женщин и сообщили, что их обманули. Факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». Полицейские установили личность подозреваемой и доставили в районный отдел. Ею оказалась безработная местная жительница.В ходе всестороннего расследования по факту мошенничества выяснилось, что аферистка обманула 11 местных жительниц и выманила свыше 6 млн тенге. Проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства.
    Туркестанская область Борьба с преступностью МВД РК
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