Обещавшая оформить инвалидность аферистка обманула 11 женщин на 6 млн тенге в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области установили аферистку, обманувшую 11 человек, обещая оформить инвалидность, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Толебийский районный отдел полиции с заявлением обратилась местная жительница о том, что стала жертвой мошенничества. Со слов потерпевшей, малознакомая женщина, войдя в доверие под предлогом помощи в оформлении документов на инвалидность, в декабре 2021 года взяла у нее 300 тысяч тенге. Однако, спустя год, она так и не выполнила обещанного и не вернула деньги. С аналогичными заявлениями в полицию обратились еще несколько женщин и сообщили, что их обманули. Факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». Полицейские установили личность подозреваемой и доставили в районный отдел. Ею оказалась безработная местная жительница.В ходе всестороннего расследования по факту мошенничества выяснилось, что аферистка обманула 11 местных жительниц и выманила свыше 6 млн тенге. Проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства.





