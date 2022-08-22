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    Обещание Саясата Нурбека: в министерстве объяснили рост цен на обучение в вузах РК

    22 Августа 2022, 18:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В середине июля текущего года министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек заявил, что цены на обучение в государственных и национальных университетах сохранятся на уровне прошлого учебного года. Однако в некоторых из них повышение все-таки произошло, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила одна из студенток, поступивших в Казахский национальный университет искусств, при сдаче тестов ей озвучили сумму 690 тыс. тенге в год. Она поступила на специальность «Арт-дизайн». При приеме документов цена оказалась другая - 940 тыс. тенге в год. Как сообщили в приемной комиссии университета, в этом году такая цена установлена для всех специальностей бакалавриата, а указанная информация об оплате на сайте университета, где обучение по специальности «Арт-дизайн» стоит 690 тыс. тенге в год, не актуальна.

    «В этом году поднимается вопрос об увеличении стоимости обучения в высших учебных заведениях. Тут необходимо отметить, что Саясат Нурбек, как министр науки и высшего образования, в июле объявил, что цены в вузах подниматься не будут.

    Согласно данному поручению, высшие учебные заведения не поднимали стоимость обучения. Но были определенные вузы, которые в начале календарного года или в конце прошлого года дифференцировали стоимость обучения. Когда студент подписывает договор с университетом, имеются определенные условия, что стоимость обучения на очередной учебный год может корректироваться в зависимости от инфляции», - сообщил журналистам заместитель директора департамента высшего и послевузовского образования ведомства Ержан Амирбекулы.

    По его словам, в 28 подведомственных вузах цены остались на прошлогоднем уровне. Он заверил, что с начала учебного года цены на обучение подниматься не будут.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Образование Вузы Миннауки и высшего образования РК
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