Обещали построить «умный» дом: жительницу столицы обманули более чем на 20 млн тенге

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Более 20 млн тенге отдала ничего не подозревающая жительница столицы за начало строительства ее будущего дома неким мошенникам из Нур-Султана. Дело, которое расследовалось более 4 лет и собрало 11 томов, смог довести до логического завершения следователь СУ департамента полиции региона капитан полиции Адильбек Каримжан. Как шло расследование, и какой приговор ждал мошенников, рассказали в пресс-службе ДП области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в ведомстве, участники одного из столичных ТОО, получив фиктивную лицензию на строительство, предложили пострадавшей свои услуги по строительству коттеджа по технологиям «Умный дом под ключ» на сумму 60 768 000 тенге.

«Мошенники уговорили женщину подписать договор строительства жилого дома под ключ без предоставления проектно-сметной документации под предлогом того, что якобы истекает время и следует поспешить с началом строительства. Далее в течение нескольких месяцев аферисты придумывали разные причины, тянули сроки строительства дома, не имея специальной техники и квалифицированных специалистов. Тогда женщина потребовала отчет по уже переданным ею подозреваемым 20 311 500 тенге. В тоже время никто из работников ТОО не занимался оформлением разрешительных документов на строительство дома, эскизный проект жилого дома не был согласован в отделе архитектуры и градостроительства. После нескольких месяцев ожидания и изнурительных разбирательств с подозреваемыми женщина обратилась в суд о расторжении договора», - рассказали в ведомстве.

Уголовное дело было возбуждено 2 января 2015 года, при этом досудебное расследование длилось 4 года, пока материалы уголовного дела не были переданы следователю Адильбеку Каримжану, до которого сменилось 5 следователей. Материалы уголовного дела при этом составляли 11 томов.

Пострадавшая жительница столицы написала благодарность в адрес А. Каримжанова.

«Капитан полиции Адильбек Каримжан грамотно, предельно скрупулезно и беспристрастно расследовал дело в течение 8 месяцев, трудясь даже в выходные дни», - отмечает в благодарственном письме пострадавшая жительница города Нур-Султана.

«11 октября 2019 года приговором Акмолинского областного суда двое подозреваемых были осуждены по пункту «б» части 4 статьи 177 УК РК «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием группой лиц по предварительному сговору в особо крупной размере». Долг потерпевшей не возвращен. Вследствие того, что преступление было совершено в 2014 году, к подозреваемым была применена статья УК РК в старой редакции от 16 июля 1997 года», - добавили в ведомстве.