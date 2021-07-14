Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Атырауская область

    Обещала помочь приобрести жилье: мошенницу осудили в Атырау

    14 Июля 2021, 10:56

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – К трем годам и одному месяцу лишения свободы приговорили мошенницу в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам старшего лейтенанта, следователя управления полиции города Атырау Нурболата Ерсултана, гражданка обманула нескольких людей.

    «Сначала в августе прошлого года она пообещала помочь приобрести трехкомнатную квартиру в микрорайоне Нурсая в Атырау, взяла у жителя 800 тысяч тенге. Затем в ноябре она познакомилась с еще одной гражданкой, ей тоже обещала помочь приобрести четырехкомнатную квартиру, взяла у нее 495 тысяч тенге. После в январе текущего года в WhatsApp она познакомилась с местным жителем через рекламу земельного участка. Ему она обещала помочь земельный участок в микрорайоне «Самал», попросила у него 750 тысяч тенге», - пояснил Нурболат Ерсултан.

    По его словам, в отношении мошенницы проведены следственные мероприятия по части 3, статьи 190 Уголовного Кодекса РК. Дело затем передали в суд.

    По решению суда женщину приговорили к трем годам и одному месяцу лишения свободы. Она должна возместить потерпевшим причиненный ущерб.

    «Мошенники, которые обещают помочь приобрести дома по низкой цене либо вне очереди, часто представляют себя государственными служащими. Так они входят в доверие людей. Они даже показывают им дома, которые в будущем будут принадлежать им. Обманывают людей, рассказывая о том, что ранее помогали другим людям приобрести собственное жилье. Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно обратиться в акимат либо в местный филиал НАО «Государственная корпорация Правительство для граждан». Также не рекомендуем вносить предоплату мошенникам», - рассказал Нурболат Ерсултан.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Атырауская область Борьба с преступностью Жилье Судебный процесс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Арыстанбека Мухамедиулы приговорили к 8 годам лишения свободы
    На что жалуются казахстанцы в Конституционном суде
    Более 3 тысяч казахстанцев обратились в Конституционный суд в 2023 году
    Захватившего заложников в Kaspi банке арестовали на 2 месяца
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Заморозки прогнозируют в СКО
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии