Обещала помочь приобрести жилье: мошенницу осудили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – К трем годам и одному месяцу лишения свободы приговорили мошенницу в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам старшего лейтенанта, следователя управления полиции города Атырау Нурболата Ерсултана, гражданка обманула нескольких людей.

«Сначала в августе прошлого года она пообещала помочь приобрести трехкомнатную квартиру в микрорайоне Нурсая в Атырау, взяла у жителя 800 тысяч тенге. Затем в ноябре она познакомилась с еще одной гражданкой, ей тоже обещала помочь приобрести четырехкомнатную квартиру, взяла у нее 495 тысяч тенге. После в январе текущего года в WhatsApp она познакомилась с местным жителем через рекламу земельного участка. Ему она обещала помочь земельный участок в микрорайоне «Самал», попросила у него 750 тысяч тенге», - пояснил Нурболат Ерсултан.

По его словам, в отношении мошенницы проведены следственные мероприятия по части 3, статьи 190 Уголовного Кодекса РК. Дело затем передали в суд.

По решению суда женщину приговорили к трем годам и одному месяцу лишения свободы. Она должна возместить потерпевшим причиненный ущерб.

«Мошенники, которые обещают помочь приобрести дома по низкой цене либо вне очереди, часто представляют себя государственными служащими. Так они входят в доверие людей. Они даже показывают им дома, которые в будущем будут принадлежать им. Обманывают людей, рассказывая о том, что ранее помогали другим людям приобрести собственное жилье. Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно обратиться в акимат либо в местный филиал НАО «Государственная корпорация Правительство для граждан». Также не рекомендуем вносить предоплату мошенникам», - рассказал Нурболат Ерсултан.